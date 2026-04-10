Тренер владивостокского "Динамо" вновь выругался матом и ушел с интервью

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Директор и главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер произнес девять нецензурных слов в 13-секундном комментарии, в котором раскритиковал игру своей команды в матче 1/4 финала плей-офф баскетбольной Суперлиги против "Новосибирска".
В пятницу "Динамо" на домашней площадке уступило "Новосибирску" со счетом 89:90. Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу новосибирского клуба.
"Какой комментарий, ***, по сегодняшней игре, *****? Нет комментариев! Есть люди, которые вообще выводы не делают, *****, в своей карьере. Просто, *****, я не знаю, на ***. Это ****** (ужас - ред.), что, *****, говорить вообще. Мне ***** (нечего) сказать. Все, в ***** (к черту)", - сказал Сандлер, после чего покинул микст-зону.
В апреле 2025 года Сандлер, занимающий должность управляющего футбольного владивостокского клуба "Динамо", избил в общественной бане арендованного у "Нижнего Новгорода" футболиста Антона Мухина из-за того, что тот не поздоровался с ним. У госпитализированного игрока были диагностированы сотрясение головного мозга, дисторсия шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области. Кроме того, в 2016-м Сандлер был приговорен к двум годам лишения свободы за нецелевое использование средств баскетбольного клуба "Спартак-Приморье".