Тренер владивостокского "Динамо" вновь выругался матом и ушел с интервью

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Директор и главный тренер владивостокского "Динамо" Эдуард Сандлер произнес девять нецензурных слов в 13-секундном комментарии, в котором раскритиковал игру своей команды в матче 1/4 финала плей-офф баскетбольной Суперлиги против "Новосибирска".

В пятницу "Динамо" на домашней площадке уступило "Новосибирску" со счетом 89:90. Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу новосибирского клуба.

"Какой комментарий, ***, по сегодняшней игре, *****? Нет комментариев! Есть люди, которые вообще выводы не делают, *****, в своей карьере. Просто, *****, я не знаю, на ***. Это ****** (ужас - ред.), что, *****, говорить вообще. Мне ***** (нечего) сказать. Все, в ***** (к черту)", - сказал Сандлер, после чего покинул микст-зону.