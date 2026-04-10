Сальтведт рассказал об отношении норвежцев к Хайкину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что в Норвегии нет негативной реакции на возможное включение российского вратаря "Буде-Глимт" Никиты Хайкина в состав национальной сборной.

"В Норвегии практически нет негативной реакции на включение Хайкина в сборную. Он жил в стране задолго до начала войны, никогда не высказывался на политические темы и хорошо обосновался в Буде - вероятно, надолго", - сказал Сальтведт.