Сальтведт рассказал об отношении норвежцев к Хайкину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Журналист NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что в Норвегии нет негативной реакции на возможное включение российского вратаря "Буде-Глимт" Никиты Хайкина в состав национальной сборной.
В пятницу NRK сообщила, что Хайкин получил норвежское гражданство.
"В Норвегии практически нет негативной реакции на включение Хайкина в сборную. Он жил в стране задолго до начала войны, никогда не высказывался на политические темы и хорошо обосновался в Буде - вероятно, надолго", - сказал Сальтведт.
В ноябре вратарь заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.