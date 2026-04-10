Умер шестикратный сурдлимпийский чемпион Валерий Рухледев - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
12:37 10.04.2026 (обновлено: 12:53 10.04.2026)
Умер шестикратный сурдлимпийский чемпион Валерий Рухледев

Шестикратный сурдлимпийский чемпион Рухледев скончался на 82-м году жизни

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Шестикратный победитель Сурдлимпийских игр в вольной и греко-римской борьбе Валерий Рухледев скончался в возрасте 81 года, сообщается в Telegram-канале Сурдлимпийского комитета России.
Рухледев умер в четверг, причины смерти не называются.
Рухледев - заслуженный мастер спорта СССР. После завершения спортивной карьеры занимал посты президента Сурдлимпийского комитета России, Международного комитета спорта глухих, Общероссийской спортивной федерации спорта глухих и Всероссийского общества глухих. В период его руководства Международным комитетом спорта глухих в Ханты-Мансийске были проведены первые в России Сурдлимпийские игры.
 
