Ротенберг отметил положительное влияние спорта на успеваемость детей - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
17:26 10.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Роман Ротенберг. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель академии "Красная машина Юниор" Роман Ротенберг отметил положительное влияние занятий спортом на успеваемость ребенка в школе.
В пятницу в Москве на площадке Национального центра "Россия" прошла встреча участников "Движения первых" с Ротенбергом и с главой движения Артуром Орловым, которая была посвящена развитию массового спорта среди детей и молодежи.
Лыжня России - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
"Лыжня России" мотивирует детей заниматься спортом, заявил Вылегжанин
15 февраля, 15:25
"Когда ребенок занимается спортом, он учится лучше. И наоборот, когда ребенок учится хорошо, он лучше занимается спортом, потому что это все должно быть в балансе", - сказал Ротенберг журналистам.
Он отметил, что партнерство с "Движением первых" может открыть новые горизонты развития для детей. Ротенберг также напомнил, что в академии "Красная машина Юниор" бесплатно занимаются порядка 500 детей.
"Конечно, через спорт можно себя реализовать… Где-то отличники подтянут наших ребятишек, которые хорошо занимаются спортом, или в спорте сильнее. Спортсмены подтягивают отличников, чтобы они больше занимались спортом. И как раз этот баланс, объединяя всех вместе, это и дает нам полноценные результаты. Мы видим, что наши дети хорошо учатся, хорошо занимают спортом", - отметил Ротенберг.
Он подчеркнул, что у ребенка до 18 лет есть возможности полноценно развиваться как в учебе, так и в спорте.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Доля детей, занимающихся спортом, превышает 93 процента, сообщил Путин
6 ноября 2025, 18:26
 
