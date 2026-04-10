Ротенберг отметил положительное влияние спорта на успеваемость детей

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель академии "Красная машина Юниор" Роман Ротенберг отметил положительное влияние занятий спортом на успеваемость ребенка в школе.

В пятницу в Москве на площадке Национального центра " Россия " прошла встреча участников "Движения первых" с Ротенбергом и с главой движения Артуром Орловым, которая была посвящена развитию массового спорта среди детей и молодежи.

"Когда ребенок занимается спортом, он учится лучше. И наоборот, когда ребенок учится хорошо, он лучше занимается спортом, потому что это все должно быть в балансе", - сказал Ротенберг журналистам.

Он отметил, что партнерство с "Движением первых" может открыть новые горизонты развития для детей. Ротенберг также напомнил, что в академии "Красная машина Юниор" бесплатно занимаются порядка 500 детей.

"Конечно, через спорт можно себя реализовать… Где-то отличники подтянут наших ребятишек, которые хорошо занимаются спортом, или в спорте сильнее. Спортсмены подтягивают отличников, чтобы они больше занимались спортом. И как раз этот баланс, объединяя всех вместе, это и дает нам полноценные результаты. Мы видим, что наши дети хорошо учатся, хорошо занимают спортом", - отметил Ротенберг.