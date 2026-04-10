Гость из Индии признался в любви к России на фестивале Grelka - РИА Новости, 10.04.2026
18:31 10.04.2026
Гость из Индии признался в любви к России на фестивале Grelka

© РИА Новости / Александр Кряжев
В фестиваль GrelkaFest в Шерегеше
КЕМЕРОВО, 10 апр – РИА Новости. Участник фестиваля Grelka, который проходит на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области, признался в любви к России, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
Собеседница агентства рассказала, что среди участников спусков на фестивале был замечен турист из Индии по имени Тануль.
"Я узнал про Grelka в Казахстане, в Алматы. Я пошел кататься на сноуборде и местные райдеры рассказали мне про фестиваль. Мне очень понравилась атмосфера здесь. Я люблю русских людей, я люблю Grelka. Я купил свой первый сноуборд именно в России. Я люблю Россию!" — приводятся в сообщении слова Тануля.
Фестиваль GrelkaFest в 2026 году проходит в Шерегеше с 9 по 12 апреля.
РоссияШерегешКемеровская областьВ миреИндия
 
 
