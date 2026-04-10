Все оставшиеся ракеты "Протон-М" будут запущены, заявили в Центре Хруничева - РИА Новости, 10.04.2026
00:44 10.04.2026
Все оставшиеся ракеты "Протон-М" будут запущены, заявили в Центре Хруничева

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Россия и Казахстан в ходе межправительственных переговоров договорились запустить все оставшиеся девять ракет "Протон-М", при этом чётких сроков, когда нужно "отстрелять" все носители, не стоит, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Недели космоса-2026 гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.
"Межправительственные переговоры о дальнейшем взаимодействии России и Казахстана в области космической деятельности и, в частности, по вопросу продления сроков эксплуатации ракет "Протон-М" проведены. Принято решение о пусках девяти оставшихся ракет-носителей "Протон-М" в рамках Договора аренды комплекса "Байконур" на определенных сторонами условиях", - сказал Денискин.
МКС - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Эксплуатацию модуля "Наука" на МКС продлят до 2035 года
Вчера, 09:12
Он уточнил, что Казахстан заинтересован в том, чтобы поддерживать на высоком уровне инфраструктуру космодрома и квалификацию своих кадров. Для России же пуски "Протонов" являются важной составляющей в программе запусков космических аппаратов ракетами-носителями тяжелого класса.
"Сроки пуска последней из девяти оставшихся ракет-носителей "Протон-М" будут зависеть от требований заказчика на пусковые услуги. Какой период запуска будет определен – такой период будет обеспечен Центром Хруничева с учетом продления гарантийных сроков хранения ракет-носителей", - добавил Денискин.
В то же время, по его словам, пока нет соглашений на пуски всех девяти ракет, но есть намерения осуществить пусковые услуги ракет "Протон-М" в интересах Госкорпорации "Роскосмос". Ракета для следующего пуска уже изготовлена и находится на хранении. Дата пусковой программы будет назначена заказчиком по готовности полезной нагрузки, уточнил глава предприятия.
Ранее планировалось, что эксплуатация "Протонов", которые работают на токсичном топливе гептиле, завершится в 2025 году. Однако, к этому сроку не все построенные ракеты были израсходованы.
В январе заместитель гендиректора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов сообщил о переговорах с казахстанскими партнёрами о возможном продлении полётов "Протонов" до 2031-2032 годов.
Всего с 1965 года стартовали 430 "Протонов" различных модификаций.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
Ракета-носитель Протон в цехе сборки в космическом научно-производственном центре имени М.В. Хруничева - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Все мощности ракетного Центра Хруничева переведут в Омск
1 апреля, 11:40
 
