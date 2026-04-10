В России разрабатывают новый метод лечения рака крови

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ученые Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ разрабатывают новый метод лечения рака крови, предполагающий использование донорских CAR-T-клеток, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор медцентра, главный внештатный гематолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.
"Мы работаем над созданием CAR-T-клеток, которые не являются собственными, аутологичными клетками пациента, а представляют собой CAR-T-клетки от здоровых доноров. То есть это аллогенные CAR-T-клетки, которые не будут требовать отдельной заготовки у пациента", - сказала Паровичникова.
Она добавила, что в будущем центр будет использовать CAR-T-клетки при множественной миеломе и острых миелоидных лейкозах - самых злокачественных опухолевых заболеваниях системы крови.
