Рейтинг@Mail.ru
В России разрабатывают новый метод лечения рака крови
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 10.04.2026
В России разрабатывают новый метод лечения рака крови

Исследования в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Ученые Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава РФ разрабатывают новый метод лечения рака крови, предполагающий использование донорских CAR-T-клеток, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор медцентра, главный внештатный гематолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Елена Паровичникова.
"Мы работаем над созданием CAR-T-клеток, которые не являются собственными, аутологичными клетками пациента, а представляют собой CAR-T-клетки от здоровых доноров. То есть это аллогенные CAR-T-клетки, которые не будут требовать отдельной заготовки у пациента", - сказала Паровичникова.
Она добавила, что в будущем центр будет использовать CAR-T-клетки при множественной миеломе и острых миелоидных лейкозах - самых злокачественных опухолевых заболеваниях системы крови.
ОбществоРоссияРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала