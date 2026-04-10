Путин: российские технологии должны быть конкурентоспособны в мире

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские технологии искусственного интеллекта должны быть конкурентоспособны в мире и обладать максимальным уровнем суверенности, заявил президент России Владимир Путин.
"Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности", - сказал Путин на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.