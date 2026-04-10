Умер заслуженный тренер России по конькобежному спорту Юрий Петров - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
09:38 10.04.2026
Умер заслуженный тренер России по конькобежному спорту Юрий Петров

Заслуженный тренер по конькобежному спорту Юрий Петров умер на 69-м году жизни

© Фото : ГБУ ДО "Московская академия зимних видов спорта"/Telegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер России Юрий Петров скончался на 69-м году жизни, сообщила Московская академия зимних видов спорта в телеграм-канале.
"Юрий Анатольевич посвятил свою жизнь спорту, воспитанию молодых спортсменов и развитию конькобежного спорта. Его профессионализм, преданность делу и человеческие качества навсегда останутся в памяти коллег, учеников и всех, кто его знал. Выражаем искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Петров был тренером трехкратного чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы и участника Олимпийских игр 2014 года Дениса Юскова. На Олимпиаде в Сочи Петров был тренером сборной России по конькобежному спорту.
 
