Названы регионы, в которых понедельник после Пасхи будет выходным - РИА Новости, 10.04.2026
02:06 10.04.2026
Названы регионы, в которых понедельник после Пасхи будет выходным

Подготовка к Пасхе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Понедельник после Пасхи объявлен выходным днем в семи субъектах РФ, включая Крым и новые регионы, сообщили РИА Новости в региональных органах власти.
"Указом главы Крыма 13 апреля объявлен нерабочим праздничным днем на территории республики в связи с празднованием Святой Пасхи", - сказала РИА Новости помощник главы Крыма по информационной политике Ольга Курлаева.
Понедельник объявлен выходным днем также и в соседней с Крымом Херсонской области.
"Согласно указу губернатора по случаю празднования Святой Пасхи 13 апреля объявлен нерабочим днем. Будет выходной", - сказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
При этом в Дагестане выходными днями объявлены 13 и 21 апреля.
"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал постановление об объявлении 13 апреля (понедельник) и 21 апреля (вторник) выходными днями в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи) и по случаю дня поминовения усопших – Радоницы", - рассказала РИА Новости советник премьер-министра региона Зарема Уразаева.
Традиционно выходной день после Пасхи будет и в Запорожской области, соответствующий указ подписан губернатором региона Евгением Балицким.
"Указ губернатора подписан и вступил в силу. Дополнительными нерабочими праздничными днями в Запорожской области объявлены 13 апреля по случаю Пасхи и 1 июня - Дня Святой Троицы", - сказали РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Как подтвердили РИА Новости в пресс-службах правительств регионов, 13 апреля, на основании федерального и регионального законодательства, также объявлены выходными днями в Севастополе, ДНР и ЛНР.
В этом году Пасха приходится на воскресенье, 12 апреля, поэтому дополнительный праздничный выходной перенесен на 13 апреля в понедельник.
