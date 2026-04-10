Названы регионы, в которых понедельник после Пасхи будет выходным

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Понедельник после Пасхи объявлен выходным днем в семи субъектах РФ, включая Крым и новые регионы, сообщили РИА Новости в региональных органах власти.

"Указом главы Крыма 13 апреля объявлен нерабочим праздничным днем на территории республики в связи с празднованием Святой Пасхи", - сказала РИА Новости помощник главы Крыма по информационной политике Ольга Курлаева

Понедельник объявлен выходным днем также и в соседней с Крымом Херсонской области

"Согласно указу губернатора по случаю празднования Святой Пасхи 13 апреля объявлен нерабочим днем. Будет выходной", - сказал РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

При этом в Дагестане выходными днями объявлены 13 и 21 апреля.

"Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал постановление об объявлении 13 апреля (понедельник) и 21 апреля (вторник) выходными днями в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи) и по случаю дня поминовения усопших – Радоницы", - рассказала РИА Новости советник премьер-министра региона Зарема Уразаева.

"Указ губернатора подписан и вступил в силу. Дополнительными нерабочими праздничными днями в Запорожской области объявлены 13 апреля по случаю Пасхи и 1 июня - Дня Святой Троицы", - сказали РИА Новости в пресс-службе губернатора.

ДНР и ЛНР. Как подтвердили РИА Новости в пресс-службах правительств регионов, 13 апреля, на основании федерального и регионального законодательства, также объявлены выходными днями в Севастополе