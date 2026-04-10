В Кудрово попугаев, выживших после отравления, вернули в зоопарк

20:58 10.04.2026
В Кудрово выживших после отравления попугаев вернули в контактный зоопарк

© МИР ПОПУГАЕВ/ВКонтакте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Выживших после отравления попугаев вернули после лечения в контактный зоопарк в городе Кудрово Ленинградской области, сообщил зоопарк.
"Мы наконец-то готовы поделиться с вами хорошими новостями! Сегодня мы забрали из госпиталя наших пернатых друзей! 32 попугая, среди которых волнистые попугаи, кореллы, какарики и неразлучники чувствуют себя хорошо", - сообщил контактный зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
На лечении пока остались ожереловый попугай и аратинга.
Сообщается, что в вольере были проведены необходимые дезинфекционные мероприятия. Теперь там безопасно находиться и попугаям, и людям.
Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что после инцидента в контактном зоопарке в городе Кудрово, где пострадали две сотрудницы и погибли несколько десятков попугаев, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Контактный зоопарк сообщал о гибели десятков экзотических птиц. По информации зоопарка, неизвестные отравили попугаев газом. Также пострадали сотрудники зоопарка, им понадобилась медицинская помощь.
