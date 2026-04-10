В Кудрово попугаев, выживших после отравления, вернули в зоопарк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Выживших после отравления попугаев вернули после лечения в контактный зоопарк в городе Кудрово Ленинградской области, сообщил зоопарк.

"Мы наконец-то готовы поделиться с вами хорошими новостями! Сегодня мы забрали из госпиталя наших пернатых друзей! 32 попугая, среди которых волнистые попугаи, кореллы, какарики и неразлучники чувствуют себя хорошо", - сообщил контактный зоопарк на своей странице в соцсети " ВКонтакте ".

На лечении пока остались ожереловый попугай и аратинга.

Сообщается, что в вольере были проведены необходимые дезинфекционные мероприятия. Теперь там безопасно находиться и попугаям, и людям.

Ранее региональное СУСК РФ сообщало, что после инцидента в контактном зоопарке в городе Кудрово, где пострадали две сотрудницы и погибли несколько десятков попугаев, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.