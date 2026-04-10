Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, в какие страны поедут отдыхать россияне этим летом
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Туризм
 
05:16 10.04.2026
Стало известно, в какие страны поедут отдыхать россияне этим летом

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Грядущим летом россияне планируют провести зарубежный отпуск в Турции, Китае и Армении, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс".
"Лидером зарубежных бронирований на лето стала Турция с долей 15% от всех зарубежных бронирований. Далее идут Китай (9%), Армения (9%) и Грузия (6%)", - рассказали агентству в компании.
Другими направлениями, представляющими интерес для россиян, планирующих летний отпуск, стали Узбекистан (5% от всех зарубежных бронирований), Казахстан (4%), Белоруссия (4%), Азербайджан (4%) и Сербия (3%), а также непрямые перелеты в Италию, на которые приходится 4% от бронирований.
При этом в компании отметили, что Китай стал самым быстроразвивающимся направлением для российских туристов. Доля страны в общем числе зарубежных бронирований за год выросла на 115%. Другими странами, все больше интересующими россиян, стали Сербия и Черногория (годовой рост на 107% и 27% соответственно).
Пассажиры у стоек регистрации в терминале С аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Названы страны с самым высоким и низким средним чеком у туристов из России
27 марта, 17:40
 
ТуризмКитайТурцияАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала