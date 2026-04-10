Стало известно, в какие страны поедут отдыхать россияне этим летом

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Грядущим летом россияне планируют провести зарубежный отпуск в Турции, Китае и Армении, рассказали РИА Новости в сервисе для покупки авиабилетов "Авиасейлс".
Другими направлениями, представляющими интерес для россиян, планирующих летний отпуск, стали Узбекистан (5% от всех зарубежных бронирований), Казахстан (4%), Белоруссия (4%), Азербайджан (4%) и Сербия (3%), а также непрямые перелеты в Италию, на которые приходится 4% от бронирований.
При этом в компании отметили, что Китай стал самым быстроразвивающимся направлением для российских туристов. Доля страны в общем числе зарубежных бронирований за год выросла на 115%. Другими странами, все больше интересующими россиян, стали Сербия и Черногория (годовой рост на 107% и 27% соответственно).