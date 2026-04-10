Рейтинг@Mail.ru
"Колорадо Эвеланш" стал победителем регулярного чемпионата НХЛ - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:53 10.04.2026
"Колорадо Эвеланш" стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

"Колорадо" обыграл "Калгари" и гарантировал победу в регулярном чемпионате НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Колорадо"Нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон
Нападающий Колорадо Эвеланш Натан Маккиннон - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© Фото : Пресс-служба "Колорадо"
Нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" на своем льду обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Габриэль Ландескуг (19-я минута), Мартин Нечас (36) и Натан Маккиннон (60). У "Калгари" отличился Тайсон Гросс (58).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
10 апреля 2026 • начало в 04:00
Завершен
Колорадо
3 : 1
Калгари
18:44 • Габриэль Ландескуг
(Натан Маккиннон, Мартин Некаш)
35:01 • Мартин Некаш
(Натан Маккиннон, Брент Бернс)
59:05 • Натан Маккиннон
(Мартин Некаш)
57:08 • Tyson Gross
(Matvei Gridin, Мэтт Коронато)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Маккиннон забросил 52-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате НХЛ и обновил личный снайперский рекорд за сезон. Всего в активе 30-летнего канадца 126 (52 гола + 74 передачи) очков, он идет на третьем месте в гонке бомбардиров сезона, уступая российскому форварду "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерову (128; 43+85) и соотечественнику Коннору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерз" (133; 47+86).
За 78 игр чемпионата "Колорадо" набрал 114 очков и досрочно гарантировал себе победу в регулярном чемпионате. "Эвеланш" четвертый раз в истории завоевали Президентский кубок, сравнявшись по данному показателю с "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Больше побед только у "Детройт Ред Уингз" (6).
Результаты других матчей:
"Сент-Луис Блюз" - "Виннипег Джетс" - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0);
"Чикаго Блэкхокс" - "Каролина Харрикейнз" - 2:7 (1:2, 0:2, 1:3);
"Анахайм Дакс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 6:1 (2:0, 1:0, 3:1).
07:35
 
ХоккейСпортДенверГабриэль ЛандескугМартин НечасНикита КучеровКолорадо ЭвеланшКалгари ФлэймзТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    10.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    10.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    10.04 20:00
    ФК Париж
    Монако
  • Футбол
    10.04 22:00
    Реал Мадрид
    Жирона
  • Футбол
    10.04 21:45
    Рома
    Пиза
  • Футбол
    10.04 22:05
    Марсель
    Мец
  • Футбол
    10.04 22:00
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала