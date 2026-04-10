"Колорадо Эвеланш" стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" на своем льду обыграл "Калгари Флэймз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Габриэль Ландескуг (19-я минута), Мартин Нечас (36) и Натан Маккиннон (60). У "Калгари" отличился Тайсон Гросс (58).
10 апреля 2026 • начало в 04:00
18:44 • Габриэль Ландескуг
35:01 • Мартин Некаш
59:05 • Натан Маккиннон
57:08 • Tyson Gross
(Matvei Gridin, Мэтт Коронато)
Маккиннон забросил 52-ю шайбу в текущем регулярном чемпионате НХЛ и обновил личный снайперский рекорд за сезон. Всего в активе 30-летнего канадца 126 (52 гола + 74 передачи) очков, он идет на третьем месте в гонке бомбардиров сезона, уступая российскому форварду "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никите Кучерову (128; 43+85) и соотечественнику Коннору Макдэвиду из "Эдмонтон Ойлерз" (133; 47+86).
За 78 игр чемпионата "Колорадо" набрал 114 очков и досрочно гарантировал себе победу в регулярном чемпионате. "Эвеланш" четвертый раз в истории завоевали Президентский кубок, сравнявшись по данному показателю с "Бостон Брюинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Больше побед только у "Детройт Ред Уингз" (6).
Результаты других матчей:
"Сент-Луис Блюз" - "Виннипег Джетс" - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0);
"Чикаго Блэкхокс" - "Каролина Харрикейнз" - 2:7 (1:2, 0:2, 1:3);
"Анахайм Дакс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 6:1 (2:0, 1:0, 3:1).