Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев анонсировал открытие Олимпийского музея России в Москве - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 10.04.2026
Дегтярев анонсировал открытие Олимпийского музея России в Москве

На ВДНХ до конца года откроют Олимпийский музей России

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Павильон №1 "Центральный" на ВДНХ.
Павильон №1 Центральный на ВДНХ. - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Павильон №1 "Центральный" на ВДНХ. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале о планах открыть до конца года Олимпийский музей России в Москве.
В пятницу разработчики провели презентацию будущего музея.
Мирча Луческу - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Новый стадион бухарестского "Динамо" назовут в честь Луческу
Вчера, 21:52
"Разработчики внимательно выслушали наши идеи и задачи, представив видеопрезентацию главного хранилища артефактов, связанных с олимпийскими победами и рекордами отечественных спортсменов. В настоящее время в России не существует аналогов такому пространству, посвященному исключительно олимпийской истории. В экспозицию Олимпийского музея России войдут раритеты из фондов Государственного музея спорта, коллекции Олимпийского комитета России, а также частных собраний", - написал Дегтярев.
По словам министра спорта, концепция музея также предполагает "мультимедийную интерактивную составляющую для активного взаимодействия с посетителями и повышения интереса детей и молодежи".
"Маршрут по залам должен стать последовательным рассказом о ключевых точках олимпийской истории России, громких победах наших атлетов, спортсменах - участниках Великой Отечественной войны, спортсменах - обладателях уникальных рекордов, династиях, а также паралимпийских чемпионах. Наш проект планируем реализовать до конца года в крупнейшем выставочном комплексе Москвы - ВДНХ", - добавил Дегтярев.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Дегтярев объявил об индексации выплат призерам Олимпиады и Паралимпиады
18 марта, 16:29
 
СпортРоссияМоскваМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    10.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    10.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    10.04 20:00
    ФК Париж
    Монако
  • Футбол
    10.04 22:00
    Реал Мадрид
    Жирона
  • Футбол
    10.04 21:45
    Рома
    Пиза
  • Футбол
    10.04 22:05
    Марсель
    Мец
  • Футбол
    10.04 22:00
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала