Дегтярев анонсировал открытие Олимпийского музея России в Москве

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале о планах открыть до конца года Олимпийский музей России в Москве.
В пятницу разработчики провели презентацию будущего музея.
"Разработчики внимательно выслушали наши идеи и задачи, представив видеопрезентацию главного хранилища артефактов, связанных с олимпийскими победами и рекордами отечественных спортсменов. В настоящее время в России не существует аналогов такому пространству, посвященному исключительно олимпийской истории. В экспозицию Олимпийского музея России войдут раритеты из фондов Государственного музея спорта, коллекции Олимпийского комитета России, а также частных собраний", - написал Дегтярев.
По словам министра спорта, концепция музея также предполагает "мультимедийную интерактивную составляющую для активного взаимодействия с посетителями и повышения интереса детей и молодежи".
"Маршрут по залам должен стать последовательным рассказом о ключевых точках олимпийской истории России, громких победах наших атлетов, спортсменах - участниках Великой Отечественной войны, спортсменах - обладателях уникальных рекордов, династиях, а также паралимпийских чемпионах. Наш проект планируем реализовать до конца года в крупнейшем выставочном комплексе Москвы - ВДНХ", - добавил Дегтярев.