МИД Пакистана подтвердил прибытие иранской делегации для переговоров с США

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. МИД Пакистана подтвердил прибытие иранской делегации для участия в переговорах с США и выразил надежду на конструктивный диалог.
"Высокопоставленная делегация Исламской Республики Иран... сегодня прибыла в Исламабад, чтобы принять участие в переговорах (с США - ред.)", - говорится в заявлении, опубликованном ведомством в соцсети X.
Отмечается, что министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар, встречавший делегацию наряду с другими официальными лицами, выразил надежду, что стороны будут взаимодействовать в конструктивном ключе.