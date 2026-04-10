В MAX заявили о надежной защите данных пользователей

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Все данные пользователей Max надежно защищены, сообщили РИА Новости в центре безопасности нацмессенджера.
Комментируя информацию о якобы обнаружении уязвимостей, в нацмессенджере сообщили, что речь идет об отчетах в рамках программы Bug Bounty.
"Попытки подать факт обнаружения уязвимостей в рамках Bug Bounty как "сенсацию" и признак небезопасности продукта искажают смысл этих программ, которые как раз и создаются для контролируемого поиска и оперативного устранения потенциальных рисков", - добавили в пресс-службе.
