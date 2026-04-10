Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили 12 украинских дронов, атаковавших ЛНР - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:59 10.04.2026
ВС России уничтожили 12 украинских дронов, атаковавших ЛНР

Пасечник сообщил об уничтожении 12 украинских дронов в ЛНР

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ запускает разведывательный беспилотный летательный аппарат ZALA в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Российские силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 12 украинских БПЛА при массированной атаке ВСУ на Луганскую Народную Республику, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
"Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку массированной атаки по территории нашей республики. Силами ПВО и мобильных огневых групп уничтожено 12 вражеских БПЛА", - сообщил Пасечник в своем канале на платформе Max.
По словам главы республики, ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками по сельскохозяйственному предприятию, животноводческой ферме и промзоне в Свердловском и Перевальском муниципальных округах.
"К счастью, обошлось без жертв. МЧС удалось спасти поголовье скота. Разрушены зернохранилища, осколками повреждены заборы и фасады частных домов", - добавил Пасечник.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала