ВС России уничтожили 12 украинских дронов, атаковавших ЛНР

ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Российские силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 12 украинских БПЛА при массированной атаке ВСУ на Луганскую Народную Республику, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По словам главы республики, ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками по сельскохозяйственному предприятию, животноводческой ферме и промзоне в Свердловском и Перевальском муниципальных округах.