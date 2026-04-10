Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" продлил контракт с Кульбаковым
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
12:15 10.04.2026 (обновлено: 12:39 10.04.2026)
© РИА Новости / Алексей Куденко
Иван Кульбаков
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" продлил контракт с белорусским вратарем Иваном Кульбаковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2028/29. Кульбаков стал игроком "Адмирала" в январе 2026 года в результате обмена из нижегородского "Торпедо". За нижегородцев белорус выступал с 2022 года.
Всего в КХЛ вратарь сыграл 182 матча, отразил 91,6% бросков, а также оформил шесть шатаутов. С 2017 по 2019 год выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе клубов "Кливленд Монстерз" и "Ютика Кометс".
ХоккейСпортИван КульбаковАдмиралКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    10.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    10.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    10.04 20:00
    ФК Париж
    Монако
  • Футбол
    10.04 22:00
    Реал Мадрид
    Жирона
  • Футбол
    10.04 21:45
    Рома
    Пиза
  • Футбол
    10.04 22:05
    Марсель
    Мец
  • Футбол
    10.04 22:00
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала