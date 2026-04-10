"Адмирал" продлил контракт с Кульбаковым

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" продлил контракт с белорусским вратарем Иваном Кульбаковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новое соглашение с 29-летним голкипером рассчитано до конца сезона-2028/29. Кульбаков стал игроком "Адмирала" в январе 2026 года в результате обмена из нижегородского "Торпедо". За нижегородцев белорус выступал с 2022 года.
Всего в КХЛ вратарь сыграл 182 матча, отразил 91,6% бросков, а также оформил шесть шатаутов. С 2017 по 2019 год выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе клубов "Кливленд Монстерз" и "Ютика Кометс".