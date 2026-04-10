Рейтинг@Mail.ru
Анна Цивилева рассказала о жизни Звездного городка - РИА Новости, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 10.04.2026
Анна Цивилева рассказала о жизни Звездного городка

Анна Цивилева рассказала, как жили семьи первых космонавтов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в рамках проекта "Первые среди звезд", приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина, рассказала о жизни Звездного городка - закрытого "космического" поселка, где проходила жизнь не только будущих космонавтов, но и их семей.
Подкаст Радио Sputnik и холдинга ON Медиа "Первые среди звезд" выходит в рамках Недели космоса при поддержке "Роскосмоса", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
"Жены космонавтов - почти отдельный отряд. Они работали учителями, инженерами, врачами, библиотекарями, кто-то уходил с работы и занимался домом. Но, по сути, на них ложилось всё: воспитание детей, быт, встреча и проводы мужей, участие в официальных церемониях, интервью, поездки – широчайший пласт обязанностей", - рассказала Цивилева в выпуске.
Она отметила, что особой была и жизнь детей в Звездном городке. Семьи космонавтов старались избегать публичности, не рассказывали о расположении городка, своем быте и тренировках будущих космонавтов. Однако Звездный городок, как подчеркнула Цивилева, помогал "очеловечить" образ космонавтов, которые в советском обществе воспринимались как исключительные, особые люди.
"Дети видели, что герои с портретов в школе – обычные люди, которые вечером играют с ними в футбол, помогают делать уроки, ругаются из-за разбитого окна и собирают вместе с соседями листья во дворе. В этом была важная часть воспитания: космос переставал быть плакатом и становился общим делом, в котором участвует целый поселок", - рассказала Цивилева.
Ведущими проекта стали гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства РФ, министр культуры Ольга Любимова, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
Радио Sputnik - информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети. По данным Медиалогии, является самой цитируемой радиостанцией в России.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В медиахолдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.
РоссияЗвездный городокАнна ЦивилеваЮрий Гагарин (космонавт)Дмитрий КиселевМТСРоскосмосРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала