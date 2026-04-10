Анна Цивилева рассказала о жизни Звездного городка

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в рамках проекта "Первые среди звезд", приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина, рассказала о жизни Звездного городка - закрытого "космического" поселка, где проходила жизнь не только будущих космонавтов, но и их семей.

"Дети видели, что герои с портретов в школе – обычные люди, которые вечером играют с ними в футбол, помогают делать уроки, ругаются из-за разбитого окна и собирают вместе с соседями листья во дворе. В этом была важная часть воспитания: космос переставал быть плакатом и становился общим делом, в котором участвует целый поселок", - рассказала Цивилева.