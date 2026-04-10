Анна Цивилева рассказала о жизни Звездного городка

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Статс-секретарь - заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева в рамках проекта "Первые среди звезд", приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина, рассказала о жизни Звездного городка - закрытого "космического" поселка, где проходила жизнь не только будущих космонавтов, но и их семей.
Подкаст Радио Sputnik и холдинга ON Медиа "Первые среди звезд" выходит в рамках Недели космоса при поддержке "Роскосмоса", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
Кононенко рассказал о масштабах советского освоения космоса
8 апреля, 13:05
"Жены космонавтов - почти отдельный отряд. Они работали учителями, инженерами, врачами, библиотекарями, кто-то уходил с работы и занимался домом. Но, по сути, на них ложилось всё: воспитание детей, быт, встреча и проводы мужей, участие в официальных церемониях, интервью, поездки – широчайший пласт обязанностей", - рассказала Цивилева в выпуске.
Она отметила, что особой была и жизнь детей в Звездном городке. Семьи космонавтов старались избегать публичности, не рассказывали о расположении городка, своем быте и тренировках будущих космонавтов. Однако Звездный городок, как подчеркнула Цивилева, помогал "очеловечить" образ космонавтов, которые в советском обществе воспринимались как исключительные, особые люди.
"Дети видели, что герои с портретов в школе – обычные люди, которые вечером играют с ними в футбол, помогают делать уроки, ругаются из-за разбитого окна и собирают вместе с соседями листья во дворе. В этом была важная часть воспитания: космос переставал быть плакатом и становился общим делом, в котором участвует целый поселок", - рассказала Цивилева.
