Командир МКС рассказал о жизни на орбите

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Летчик-космонавт, командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков в рамках проекта "Первые среди звезд", приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина, рассказал о жизни на орбите, развитии отечественных космических станций и современных технологиях, применяемых на МКС.

"Именно на "Мире" человечество по-настоящему проверило, как долго человек может жить вдали от Земли . Рекорд не побит до сих пор: врач-космонавт Валерий Поляков пробыл 437 суток подряд на орбите в 1994-1995 годах, что близко к длительности потенциального полета к Марсу и обратно", - рассказал Кудь-Сверчков в выпуске.

Он отметил, что в ходе эксперимента врачи изучали широкий спектр показателей состояния космонавта - от состава крови до сна и реакции на стресс, а возвращение Полякова, самостоятельно вышедшего из спускаемого аппарата, подтвердило возможность сохранения работоспособности после длительного полета.

"С ноября 2000 года люди живут на МКС непрерывно – уже более четверть века, и это рекорд по длительности непрерывного присутствия человека в космосе", – сказал Кудь-Сверчков.

Космонавт также продемонстрировал, как на станции обустроен быт. Он подчеркнул, что многие технологии на станции появились из бытовых нужд.

"Самый яркий пример – это системы регенерации воды и очистки воздуха. Поднимать на орбиту сотни литров воды – очень дорого, поэтому на МКС работают сложнейшие системы ее переработки и восстановления из конденсата дыхания и пота", – добавил он.

Радио Sputnik – информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети. По данным Медиалогии , является самой цитируемой радиостанцией в России.

ON Медиа (ранее – МТС Медиа) - контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В медиахолдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.