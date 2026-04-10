Масалитин: нет причин критиковать Хайкина за норвежское гражданство

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бывший футболист сборной СССР Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что не видит причин критиковать российского голкипера Никиту Хайкина за решение получить гражданство Норвегии.
В пятницу стало известно, что спортсмен получил норвежский паспорт. В ноябре вратарь заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.
Экс-футболист отметил, что решение принять гражданство другой страны связано с ситуацией с отцом - бывшим председателем совета директоров обанкротившегося Внешагробанка Ильей Хайкиным, который покинул Россию из-за уголовного дела, возбужденного в 2003 году.
"Понимаете, здесь, скажем так, есть и сугубо личный момент, потому что я в какой-то мере знаком с его отцом, пересекался с ним. И поэтому там личная история: ему пришлось покинуть страну, и, естественно, его карьера сложилась за рубежом", - сказал Масалитин.
"Они искали вариант, где Никита мог бы трудоустроиться. Слава богу, все звезды сошлись - он устроился в Норвегии. Естественно, у него, по-моему, есть и израильское гражданство, помимо российского, а теперь вот и норвежское. Как говорится, рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Он смог построить свою карьеру в Норвегии, у него там семья, поэтому логично, что он должен выступать за эту страну", - отметил Масалитин.