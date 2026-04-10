Карякин способен бороться с мировой шахматной элитой, считает Карпов

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что Сергей Карякин способен составить конкуренцию элитным гроссмейстерам мира в случае, если вернется к активному участию в турнирах.
Карякин в 2016 году в матче за мировую корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену. В 2022 году за поддержку СВО Международная федерация шахмат (FIDE) дисквалифицировала россиянина на полгода, из-за чего он пропустил турнир претендентов. В настоящее время гроссмейстер является сенатором РФ и президентом Федерации шахмат Московской области.
"Если Сергей Карякин вернется в шахматы, то ему будет по силам конкурировать с сильнейшими шахматистами мира и бороться за самые высокие места. Потому что характер у него есть", - сказал Карпов, оценивая перспективы возвращения гроссмейстера.
В феврале гроссмейстер провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале "Российская шахматная корона". После этого Карякин впервые с июня 2024 года был включен в рейтинг FIDE и с 2750 очками расположился на десятой строчке. 1 марта он был исключен из списка, а FIDE заявила, что россиянин был возвращен в рейтинг организации по ошибке квалификационной комиссии.