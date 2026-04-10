Карякин способен бороться с мировой шахматной элитой, считает Карпов

МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что Сергей Карякин способен составить конкуренцию элитным гроссмейстерам мира в случае, если вернется к активному участию в турнирах.

В феврале гроссмейстер провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале "Российская шахматная корона". После этого Карякин впервые с июня 2024 года был включен в рейтинг FIDE и с 2750 очками расположился на десятой строчке. 1 марта он был исключен из списка, а FIDE заявила, что россиянин был возвращен в рейтинг организации по ошибке квалификационной комиссии.