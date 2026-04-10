Рейтинг@Mail.ru
Карякин способен бороться с мировой шахматной элитой, считает Карпов - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 10.04.2026
Карякин способен бороться с мировой шахматной элитой, считает Карпов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Карякин
Сергей Карякин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Сергей Карякин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что Сергей Карякин способен составить конкуренцию элитным гроссмейстерам мира в случае, если вернется к активному участию в турнирах.
Карякин в 2016 году в матче за мировую корону уступил норвежцу Магнусу Карлсену. В 2022 году за поддержку СВО Международная федерация шахмат (FIDE) дисквалифицировала россиянина на полгода, из-за чего он пропустил турнир претендентов. В настоящее время гроссмейстер является сенатором РФ и президентом Федерации шахмат Московской области.
"Если Сергей Карякин вернется в шахматы, то ему будет по силам конкурировать с сильнейшими шахматистами мира и бороться за самые высокие места. Потому что характер у него есть", - сказал Карпов, оценивая перспективы возвращения гроссмейстера.
В феврале гроссмейстер провел выставочный матч с Михаилом Марковым на фестивале "Российская шахматная корона". После этого Карякин впервые с июня 2024 года был включен в рейтинг FIDE и с 2750 очками расположился на десятой строчке. 1 марта он был исключен из списка, а FIDE заявила, что россиянин был возвращен в рейтинг организации по ошибке квалификационной комиссии.
СпортСергей КарякинМеждународная федерация шахмат (FIDE)Анатолий КарповМагнус Карлсен
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала