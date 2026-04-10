Один из выживших на Камчатке туристов является инструктором

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Один из выживших на Камчатке туристов Егор Райтаровский из Санкт-Петербурга является опытным спортсменом и инструктором по горному туризму, имеет опыт лыжных походов, сообщили РИА Новости в Петроградском клубе туристов, где он состоит.
"Я не могу до него дозвониться с утра. Знаю, что он уехал. Он достаточно опытный спортсмен, инструктор по горному туризму, у него опыт "шестерки" - максимальной категории, опыт большой", - сказал собеседник агентства.
5 октября 2025, 05:32
Он отметил, что Егор также имеет опыт в лыжных походах. Был ли турист ранее на Камчатке, в клубе не смогли уточнить.
На странице Райтаровского в VK указано, что он является инструктором и руководителем в походах.
Ранее в Федерации альпинизма и скалолазания Вологодской области РИА Новости рассказали, что еще одна выжившая туристка - Кира Ветрова - является опытной спортсменкой. По информации на странице VK федерации, Ветровой в 2022 году был присвоен третий разряд по альпинизму. Сама девушка на своей странице писала, что поднималась на Эльбрус.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего двое остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. Седьмого апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах по трем направлениям, привлекался вертолёт МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.