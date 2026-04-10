Один из выживших на Камчатке туристов является инструктором

ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Один из выживших на Камчатке туристов Егор Райтаровский из Санкт-Петербурга является опытным спортсменом и инструктором по горному туризму, имеет опыт лыжных походов, сообщили РИА Новости в Петроградском клубе туристов, где он состоит.

"Я не могу до него дозвониться с утра. Знаю, что он уехал. Он достаточно опытный спортсмен, инструктор по горному туризму, у него опыт "шестерки" - максимальной категории, опыт большой", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Егор также имеет опыт в лыжных походах. Был ли турист ранее на Камчатке , в клубе не смогли уточнить.

На странице Райтаровского в VK указано, что он является инструктором и руководителем в походах.

Ранее в Федерации альпинизма и скалолазания Вологодской области РИА Новости рассказали, что еще одна выжившая туристка - Кира Ветрова - является опытной спортсменкой. По информации на странице VK федерации, Ветровой в 2022 году был присвоен третий разряд по альпинизму. Сама девушка на своей странице писала, что поднималась на Эльбрус

Ранее вертолёт МЧС России эвакуировал всех пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.