Один из выживших на Камчатке туристов является инструктором - РИА Новости, 10.04.2026
11:59 10.04.2026 (обновлено: 12:06 10.04.2026)
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAX Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
ВЛАДИВОСТОК, 10 апр – РИА Новости. Один из выживших на Камчатке туристов Егор Райтаровский из Санкт-Петербурга является опытным спортсменом и инструктором по горному туризму, имеет опыт лыжных походов, сообщили РИА Новости в Петроградском клубе туристов, где он состоит.
"Я не могу до него дозвониться с утра. Знаю, что он уехал. Он достаточно опытный спортсмен, инструктор по горному туризму, у него опыт "шестерки" - максимальной категории, опыт большой", - сказал собеседник агентства.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
На Камчатке спасатели нашли мужчину, перевернувшегося на квадроцикле
5 октября 2025, 05:32
Он отметил, что Егор также имеет опыт в лыжных походах. Был ли турист ранее на Камчатке, в клубе не смогли уточнить.
На странице Райтаровского в VK указано, что он является инструктором и руководителем в походах.
Ранее в Федерации альпинизма и скалолазания Вологодской области РИА Новости рассказали, что еще одна выжившая туристка - Кира Ветрова - является опытной спортсменкой. По информации на странице VK федерации, Ветровой в 2022 году был присвоен третий разряд по альпинизму. Сама девушка на своей странице писала, что поднималась на Эльбрус.
Ранее вертолёт МЧС России эвакуировал всех пятерых пострадавших участников тургруппы. Двое туристов 2001 и 2003 годов рождения погибли, ещё один получил сильные обморожения.
Группа из девяти человек вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кордона произошёл конфликт, после чего двое остались на Семёновском кордоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу. Седьмого апреля связь с ними прервалась. Поиски осложняла метель, спасатели выдвигались на снегоходах по трем направлениям, привлекался вертолёт МЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Поиск пропавших туристов в Пермском крае. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Единственный выживший в пермском лесу турист получил обморожение
2 марта, 14:39
 
КамчаткаСанкт-ПетербургВологодская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
