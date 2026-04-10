Премьер Испании призвал ЕС приостановить соглашение с Израилем

МАДРИД, 10 апр - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Евросоюз должен приостановить соглашение об ассоциации с Израилем из-за нарушений международного права.
"И поэтому вчера правительство Испании и лично я предложили, что из соображений последовательности, а также солидарности Европейский союз должен приостановить соглашение об ассоциации с Израилем, поскольку очевидно, что он нарушает многие положения этого соглашения, прежде всего те, которые связаны с соблюдением международного права и международного гуманитарного права", - сказал он на пресс-конференции.
Санчес также отметил, что Европейский союз не может ограничиваться выражением обеспокоенности и должен предпринимать конкретные шаги в ответ на нарушения международного гуманитарного права.
Ранее власти Испании не раз критиковали решения Израиля, связанные как с внутренней политикой еврейского государства, так и со внешней. При этом Мадрид утверждает, что ни одно из решений правительства не направлено против Государства Израиль или его народа, а направлены против войны и против нарушений международного и гуманитарного права.