Журова: Хайкин живет в Норвегии, но не стал бы играть против России - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
15:00 10.04.2026 (обновлено: 15:01 10.04.2026)
Журова: Хайкин живет в Норвегии, но не стал бы играть против России

Журова: Хайкин не будет играть против России

Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Никита Хайкин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что российский голкипер Никита Хайкин не стал бы получать норвежское гражданство, если бы сборная России по футболу принимала участие в международных соревнованиях.
Ранее Хайкин получил норвежское гражданство.
"Человек давно живет там. Наша сборная же не играет, он не будет играть против России. Если бы сборную России допустили, это было бы не очень хорошо. Думаю, вряд ли бы он пошел на это", - сказала Журова.
В ноябре вратарь заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.
Никита Хайкин - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
