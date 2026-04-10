Журова: Хайкин живет в Норвегии, но не стал бы играть против России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что российский голкипер Никита Хайкин не стал бы получать норвежское гражданство, если бы сборная России по футболу принимала участие в международных соревнованиях.