Журова: Хайкин живет в Норвегии, но не стал бы играть против России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что российский голкипер Никита Хайкин не стал бы получать норвежское гражданство, если бы сборная России по футболу принимала участие в международных соревнованиях.
Ранее Хайкин получил норвежское гражданство.
В ноябре вратарь заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.