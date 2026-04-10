Российский вратарь получил норвежское гражданство

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин получил норвежское гражданство, сообщает NRK со ссылкой на национальный регистр населения страны.
В ноябре вратарь заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.
В 2021 году Хайкин вызывался в сборную России, но не провел за команду ни одного матча. В его активе две игры в составе молодежной сборной России.