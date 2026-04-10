Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
11:25 10.04.2026
Российский вратарь получил норвежское гражданство

© пресс-служба клуба "Будё-Глимт"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский вратарь футбольного клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин получил норвежское гражданство, сообщает NRK со ссылкой на национальный регистр населения страны.
Ранее сообщалось, что Хайкин отказался от российского футбольного гражданства. Вратарь женился на норвежке, он рассказывал, что хочет жить и воспитывать детей в Норвегии.
В ноябре вратарь заявил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Главный тренер команды Столе Сольбаккен не исключал, что рассмотрит кандидатуру Хайкина. Норвежцы впервые с 1998 года квалифицировались в финальную часть чемпионата мира.
В 2021 году Хайкин вызывался в сборную России, но не провел за команду ни одного матча. В его активе две игры в составе молодежной сборной России.
ФутболНорвегияРоссияСтоле СольбаккенНикита ХайкинБудё-Глимт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    10.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    10.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    10.04 20:00
    ФК Париж
    Монако
  • Футбол
    10.04 22:00
    Реал Мадрид
    Жирона
  • Футбол
    10.04 21:45
    Рома
    Пиза
  • Футбол
    10.04 22:05
    Марсель
    Мец
  • Футбол
    10.04 22:00
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала