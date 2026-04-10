В ГД предлагают выплачивать детское пособие семьям всех военнослужащих

04:50 10.04.2026
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предлагают распространить право на получение ежемесячного детского пособия на семьи военнослужащих, проходящих как срочную службу, так и службу по контракту или призванных по мобилизации.
Соответствующий законопроект вносится на рассмотрение палаты парламента, документ имеется в распоряжении РИА Новости, речь идет о внесении изменений в ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в части увеличения продолжительности выплаты ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Авторами инициативы выступили лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
"Принятие законопроекта направлено на устранение указанного пробела в правовом регулировании путем распространения права на ежемесячное пособие на ребенка на семьи военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также на семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации, что обеспечит равный подход к социальной поддержке всех категорий военнослужащих, имеющих детей", - говорится в пояснительной записке.
Кроме того, предлагается увеличить возраст ребенка, до которого выплачивается пособие, с трех до шестнадцати лет.
В документе отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать укреплению авторитета военной службы, повышению социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, а также реализации конституционного принципа поддержки материнства, отцовства и детства как одного из приоритетных направлений государственной политики РФ.
ОбществоРоссияСергей МироновЯна ЛантратоваГосдума РФСправедливая Россия
 
 
