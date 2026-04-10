В РФС постановили, что судья правильно отменил гол Дзюбы в матче с ЦСКА

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) постановил, что бригада главного арбитра Владимира Москалева правильно отменила гол нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы в матче чемпионата России против ЦСКА, следует из видео, опубликованного на странице организации в соцсети "ВКонтакте".

Встреча 23-го тура чемпионата России между " Акроном " и ЦСКА прошла 4 апреля в Самаре и завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Дзюба поразил ворота ЦСКА после подачи углового, сравняв счет в матче. После вмешательства VAR и просмотра видеоповтора Москалев отменил взятие ворот за фол в атаке со стороны Дзюбы, который воздействовал на Акинфеева во время удара по мячу головой. Дзюба в комментарии "Матч ТВ" заявил: "У нас нельзя Акинфеева трогать или что?" - и назвал эпизод "цирком".

Согласно заявлению комиссии, Дзюба в единоборстве толкнул рукой выпрыгивавшего за мячом Акинфеева, Москалев после видеопросмотра верно принял решение не засчитывать мяч из-за нарушения правил.

Также департамент разобрал три эпизода матча "Спартак" - "Локомотив" и не нашел в них ошибок со стороны главного арбитра Инала Танашева. Судья верно не назначил пенальти в ворота "красно-белых" после удара Кристофера Ву рукой в голову Лукасу Фассону, так как защитник не видел соперника и был сконцентрирован на мяче.