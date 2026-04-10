ФСБ опубликовала видео задержания членов банды Басаева

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания троих членов банды Шамиля Басаева, причастных к нападению на российских военных в 1999 и 2000 годах в Дагестане и Чечне.
По данным спецслужбы, в ходе совместной работы с СК РФ и МВД России сформирована неопровержимая доказательная база участия граждан России Хадиса Халилова и Али Алиева в вооруженном вторжении в Дагестан, Турко Болтиева - в бандитском нападении на псковских десантников, задерживали их в Астраханской и Московской областях.
На опубликованных кадрах оперативники ведут мужчину в наручниках к служебной машине. Второго выводят из подъезда жилого дома и сажают в специальную машину. Третий был задержан прямо на проезжей части. Видео заканчивается кадрами из зала суда - все трое арестованы.
