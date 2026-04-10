Призеру Олимпийских игр Филиппову подарили квартиру - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
14:38 10.04.2026
Призеру Олимпийских игр Филиппову подарили квартиру в Петропавловске-Камчатском

Никита Филиппов на церемонии награждения. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов сообщил в Telegram-канале о том, что ему подарили квартиру в Петропавловске-Камчатском за результаты на Играх в Италии.
В пятницу губернатор Камчатского края Владимир Солодов вручил спортсмену ключи от квартиры.
"Спасибо за такое признание. Мужик сказал - мужик сделал", - написал Филиппов, добавив, что деньги на квартиру были выделены из внебюджетных источников.
Солодов в своем Telegram-канале отметил, что спортсмен также получил почетный знак "Надежда Камчатки".
"За нашего земляка болела вся Камчатка и вся Россия! Никита принес стране первую в истории олимпийскую награду в ски-альпинизме. Как и договаривались, встретились после завершения основного соревновательного цикла. Был рад познакомиться с родителями Никиты - потрясающими людьми, воспитавшими настоящего чемпиона. Отдельная благодарность отцу, Алексею Дмитриевичу: именно он с ранних лет привил сыну любовь к лыжам", - отметил губернатор.
В феврале на Олимпиаде в Италии Филиппов завоевал в спринте серебро и стал единственным российским призером Игр, в марте в этой дисциплине он стал чемпионом Европы. 23-летний спортсмен также является 25-кратным победителем чемпионата России.
