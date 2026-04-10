Смагин оценил выступление Есипенко на турнире претендентов - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
09:30 10.04.2026 (обновлено: 10:37 10.04.2026)
Смагин оценил выступление Есипенко на турнире претендентов

Смагин считает, что Есипенко потерял уверенность на старте турнира претендентов

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко потерял уверенность и испортил себе турнир претендентов неверными действиями в партии первого тура против узбекистанца Жавохира Синдарова, но у него еще есть возможность почувствовать, как побеждать в таких соревнованиях в будущем, считает вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
В проходящем на Кипре турнире претендентов Есипенко, встречаясь в первом туре с Синдаровым, имел лучшую позицию за черных, но упустил преимущество и проиграл. После этого россиянин потерпел еще два поражения, не одержав ни одной победы. В четверг после 10-го тура Есипенко потерял шансы на первое место в турнире. Он имеет 3,5 очка, в то время как Синдаров лидирует, набрав 8 очков. Осталось провести четыре тура.
"Мне показалось, что Есипенко не ожидал такого уровня в турнире претендентов. Просто хорошо играть здесь совершенно недостаточно. Надо правильно рисковать, правильно выбирать дебют против конкретного соперника, вести долгую стратегию. Одним ходом здесь партию не решишь. В партии первого тура с Синдаровым ему показалось, что он выигрывает сразу, и его это, видимо, слишком увлекло, - сказал Смагин РИА Новости. - Когда увидел, что сразу не выигрывает, растерялся, и пошло-поехало. В таких турнирах нельзя просто любоваться позицией, здесь нужно искать лучший ход, лучшую стратегию, лучший план. Как только ты начинаешь думать "ах, какая хорошая у меня позиция", ты, считай, свернул не на ту дорогу, и соперник тебя очень часто наказывает".
"С Андреем именно это и произошло, - добавил Смагин. - Мало того, что Есипенко этой партией себе турнир испортил, он потерял уверенность. И это сказалось в игре против других соперников. Мне кажется, ему надо сыграть хорошую партию. Рискнуть, против себя сыграть и любой ценой выиграть хотя бы одну партию. Конечно, этот турнир для него определенный провал, но если он такую партию выиграет, то почувствует кровь, хотя бы будет понимать, как в будущем выигрывать такие турниры".
