Смагин оценил выступление Есипенко на турнире претендентов

В проходящем на Кипре турнире претендентов Есипенко, встречаясь в первом туре с Синдаровым, имел лучшую позицию за черных, но упустил преимущество и проиграл. После этого россиянин потерпел еще два поражения, не одержав ни одной победы. В четверг после 10-го тура Есипенко потерял шансы на первое место в турнире. Он имеет 3,5 очка, в то время как Синдаров лидирует, набрав 8 очков. Осталось провести четыре тура.

"Мне показалось, что Есипенко не ожидал такого уровня в турнире претендентов. Просто хорошо играть здесь совершенно недостаточно. Надо правильно рисковать, правильно выбирать дебют против конкретного соперника, вести долгую стратегию. Одним ходом здесь партию не решишь. В партии первого тура с Синдаровым ему показалось, что он выигрывает сразу, и его это, видимо, слишком увлекло, - сказал Смагин РИА Новости. - Когда увидел, что сразу не выигрывает, растерялся, и пошло-поехало. В таких турнирах нельзя просто любоваться позицией, здесь нужно искать лучший ход, лучшую стратегию, лучший план. Как только ты начинаешь думать "ах, какая хорошая у меня позиция", ты, считай, свернул не на ту дорогу, и соперник тебя очень часто наказывает".