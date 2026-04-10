СК возбудил уголовное дело после гибели двух туристов на Камчатке

07:30 10.04.2026 (обновлено: 09:52 10.04.2026)
СК возбудил уголовное дело после гибели двух из семи туристов на Камчатке

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю/MAX Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
Спасательная операция по вызволению тургруппы в Камчатском крае
П.-КАМЧАТСКИЙ, 10 апр – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения группы туристов в районе Авачинского перевала, где двое найдены погибшими, а пятеро выжили, сообщили в СУ СК России по Камчатскому краю.
"На Камчатке следователем СК возбуждено уголовное дело по факту исчезновения группы туристов в районе Авачинского перевала, двое из которых найдены мертвыми", — проинформировало ведомство в Мax.
Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц). По данным СК, на маршруте у реки Шумная группа разделилась: двое (с палаткой и спутниковым телефоном) остались на кордоне, а семеро без палатки и телефона продолжили движение к Авачинскому перевалу и пропали. В ходе поисков обнаружены тела двух погибших. Местонахождение ещё пятерых установлено, они живы.
Ранее власти Камчатского края сообщали, что завершилась поисковая операция: пятеро туристов найдены живыми, но с признаками сильного обморожения. Двое погибли. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, их состояние уточняется. Правительство окажет поддержку родственникам погибших, выразив соболезнования.
Как ранее сообщал министр ЧС Камчатского края Сергей лебедев, семеро путешественников из Санкт-Петербурга и Череповца не выходили на связь с 7 апреля. Как отмечали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, это опытные лыжники, имевшие опыт зимних походов, но у них нет палатки и спутникового телефона. Группа вышла в поход 28 марта. 3 апреля в районе Таловского кардона произошёл конфликт, после чего двое (с палаткой и телефоном) остались на Семёновском кардоне, а семеро продолжили движение к Авачинскому перевалу без снаряжения. На поиски пропавших выехали спасатели на снегоходах, затем на помощь туристам вылетел вертолет МЧС.
Как сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, пострадавших и тела погибших готовят к эвакуации на вертолете.
ПроисшествияРоссияКамчатский крайКамчаткаСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
