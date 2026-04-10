В Дагестане задержали инженера по делу о прорыве плотины

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали инженера коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища, по делу о нарушениях правил безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений в Дагестане.
"В настоящее время следственными органами по подозрению в совершении расследуемых преступлений задержан инженер коммерческой организации, в должностные обязанности которого входили вопросы обеспечения безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища", - говорится в сообщении в канале СК РФ на платформе Max.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня - в республиках произошли подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера.