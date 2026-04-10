Ветеринар из Ростова-на-Дону рассказала, как помогала животным в Дагестане - РИА Новости, 10.04.2026
20:40 10.04.2026
Ветеринар из Ростова-на-Дону рассказала, как помогала животным в селах Дагестана

МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Ветеринар из Ростова-на-Дону Анастасия Бондаренко, приехавшая в Дагестан помогать животным в условиях паводков, рассказала РИА Новости, что в подтопленных селах она осматривала скот, колола животным витамины, а также помогала лекарствами приютам для бездомных кошек и собак.
Анастасия окончила биологический факультет, получала специализацию "ветеринария", работает в этой сфере с 2016 года. Занимается и волонтерством – помогает покалеченным животным. В Дагестан девушка приезжала и раньше, а теперь, когда узнала о произошедших в регионе наводнениях, не смогла остаться безучастной.
"Я была в Ново-Цилитли и других селах Хасавюртовского района, которые были затоплены. Я там осматривала животных, колола им витамины, консультировала владельцев. В Махачкале я посетила приюты – лечила, помогала, подсказывала в частном порядке. Достаю лекарства и оставляю в приютах, стараюсь их оснастить всеми необходимыми препаратами", - рассказала Бондаренко,
По словам собеседницы агентства, родители поддержали ее решение отправиться в Дагестан, сказали: "езжай, помоги чем можешь". В республике девушка поработала неделю и вернулась домой на несколько дней проведать своего ребенка, а затем – снова в Дагестан. Но и в Ростове она остается на связи – люди звонят ей проконсультироваться.
"Я всегда знала, что дагестанцы – очень отзывчивый народ, но, когда я увидела, как они спасали скот, не бросали животных, сердце наливается теплотой. Также в этой ситуации начали обращать большое внимание на приюты, и я этому очень рада. Я благодарна каждому человеку, который спас собаку, кошку, теленка. Мне очень было приятно работать с этим народом", - поделилась ветеринар.
Республика ДагестанРостов-на-ДонуХасавюртовский районАнастасия БондаренкоНаводнение в ДагестанеПроисшествия
 
 
