В Дагестане возбудили дело против экс-главы комитета по госзакупкам

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 10.04.2026 (обновлено: 19:04 10.04.2026)
В Дагестане возбудили уголовное дело против экс-главы комитета по госзакупкам

© Фото : СУ СК России по Республике Дагестан/TelegramСотрудник СК изучает изъятые деньги у бывшего председателя комитета по государственным закупкам Дагестана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки и посредничестве во взяточничестве возбуждено против бывшего председателя комитета по государственным закупкам Дагестана, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
“Первым отделом по расследованию особо важных дел… возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по государственным закупкам Республики Дагестан. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и пункту “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)”, – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2024 году чиновник выступил посредником во взяточничестве за содействие в увеличении бюджетных лимитов на строительство школы в Хасавюртовском районе. В январе того года он получил от представителя коммерческой организации 2,5 миллиона рублей для передачи должностным лицам органов госвласти Дагестана.
Кроме того, в марте 2024 года подозреваемый, как выяснило следствие, получил взятку имущественного характера на сумму свыше 490 тысяч рублей.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияХасавюртовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала