В Дагестане возбудили дело против экс-главы комитета по госзакупкам

МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки и посредничестве во взяточничестве возбуждено против бывшего председателя комитета по государственным закупкам Дагестана, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Кроме того, в марте 2024 года подозреваемый, как выяснило следствие, получил взятку имущественного характера на сумму свыше 490 тысяч рублей.