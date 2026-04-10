В Дагестане возбудили дело против экс-главы комитета по госзакупкам

МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки и посредничестве во взяточничестве возбуждено против бывшего председателя комитета по государственным закупкам Дагестана, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
“Первым отделом по расследованию особо важных дел… возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя комитета по государственным закупкам Республики Дагестан. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) и пункту “в” части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)”, – говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2024 году чиновник выступил посредником во взяточничестве за содействие в увеличении бюджетных лимитов на строительство школы в Хасавюртовском районе. В январе того года он получил от представителя коммерческой организации 2,5 миллиона рублей для передачи должностным лицам органов госвласти Дагестана.
Кроме того, в марте 2024 года подозреваемый, как выяснило следствие, получил взятку имущественного характера на сумму свыше 490 тысяч рублей.