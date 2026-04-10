Прокуратура назвала причину прорыва плотины в Дагестане
17:10 10.04.2026 (обновлено: 17:35 10.04.2026)
Прокуратура назвала причину прорыва плотины в Дагестане

Прорыв плотины в Дагестане произошел из-за несоблюдения норм безопасности

МАХАЧКАЛА, 10 апр - РИА Новости. Собственник и организации, использующие комплекс Геджухского водохранилища в Дагестане, не обеспечили безопасность эксплуатации, что привело к прорыву плотины, сообщается в Telegram-канале Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
"Установлено, что собственник и организации, использующие комплекс Геджухского водохранилища на реке Дарвагчай, не обеспечили безопасную эксплуатацию гидротехнического сооружения, что привело к прорыву плотины, неконтролируемому сбросу водных масс и затоплению прилегающей территории, в том числе населенных пунктов", – говорится в сообщении.
В Дербентском районе Дагестана 5 апреля из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища и прорыв дамбы. В поселке Мамедкала в зону затопления попали почти 260 жилых домов с приусадебными участками. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и из сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.
