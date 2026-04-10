Путин пообещал оказать помощь пострадавшим от стихии в Чечне и Дагестане

ГУДЕРМЕС (Чечня), 10 апр - РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что президент России Владимир Путин сопереживает пострадавшим от стихии Чечне и Дагестану, им будет оказана вся необходимая помощь.
"Мне сейчас звонил президент России Владимир Путин. Он сопереживает вместе с чеченским и дагестанским народами. По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина я хочу уверить весь чеченский народ и народ Дагестана, что помощь будет, что мы ее обязательно окажем и наладим хорошую жизнь, о которой мечтали и к которой стремились", - сказал Куренков журналистам.
Он с главой Чечни Рамзаном Кадыровым побывал на площадке в Гудермесе, где строят дома для семей, лишившихся крова в результате разгула стихии.
Обильные осадки на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля привели к масштабным стихийным бедствиям, сильно пострадали Дагестан и Чечня, где произошли массовые подтопления, перебои в энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. Ситуация в Чечне и Дагестане отнесена к ЧС федерального характера.