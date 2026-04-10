17:11 10.04.2026 (обновлено: 17:58 10.04.2026)
Путин обсудил с Куренковым и Кадыровым ситуацию с подтоплениями в Чечне

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Владимир Путин по телефону обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС Александром Куренковым помощь республике на фоне аномальных осадков.
"Обсудили вопросы, связанные с оказанием помощи республике после подтоплений и паводков, вызванных аномальными осадками, и вопросы об оказании помощи пострадавшим жителям республики", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее в пятницу Куренков прибыл в Чечню, чтобы оценить обстановку и масштабы последствий стихии. Всего из-за сильных ливней там затопило более трех тысяч жилых домов, их уже освободили от воды. Также восстановили все газопроводы и объекты энергетики, завершили расчистку дорог.
Как рассказал глава региона Рамзан Кадыров, существенный урон понесла транспортная и инженерная инфраструктура. Также серьезные повреждения получили учебные заведения и медучреждения, часть объектов требует капитального ремонта либо нового строительства.
Накануне МЧС присвоило ситуации с паводками в Чечне и Дагестане статус ЧС федерального характера. Правительство сформировало отдельную комиссию по ликвидации последствий под руководством Куренкова. В ее состав вошли руководители федеральных органов исполнительной власти и главы пострадавших регионов.
Обильные осадки выпали на Северном Кавказе в конце марта и начале апреля. Они привели к масштабным стихийным бедствиям: произошли массовые подтопления, перебои в водо- и энергоснабжении, камнепады и сходы селевых масс.
РоссияЧеченская республика (Чечня)Республика ДагестанСеверный КавказРамзан КадыровАлександр КуренковВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияНаводнение в Дагестане
 
 
