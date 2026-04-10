Кадыров рассказал, сколько домов повреждены в Чечне из-за непогоды

ГРОЗНЫЙ, 10 апр - РИА Новости. Более четырех тысяч домовладений и 90 значимых социальных объектов повреждены в Чечне из-за непогоды, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

По его словам, существенный урон также нанесен объектам транспортной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 438 участков автомобильных дорог и 48 мостов, а также объекты коммунального хозяйства. Кадыров указал, что есть серьезные разрушения в сфере образования и здравоохранения, часть объектов требует капитального ремонта либо нового строительства.