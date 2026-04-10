Глава МЧС прибыл в пострадавшую от паводка Чечню

ГРОЗНЫЙ, 10 апр - РИА Новости. Глава МЧС России, председатель правительственной комиссии Александр Куренков прибыл в Чечню, пострадавшую от паводка.
В аэропорту Грозного министра встретили председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник республиканского главка МЧС России Алихан Цакаев.
Как отметили в пресс-службе МЧС России, всего в Чечне из-за сильных ливней было затоплено более 3 тысяч жилых домов, все они уже освобождены от воды. Также восстановлены все газопроводы и объекты энергетики, завершена расчистка дорог.
Накануне правительственная комиссия установила в Дагестане и Чечне режим чрезвычайной ситуации федерального характера.