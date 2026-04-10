Глава МЧС прибыл в пострадавшую от паводка Чечню
10:59 10.04.2026
Глава МЧС прибыл в пострадавшую от паводка Чечню

© МЧС Чеченской Республики/MAX — Ликвидация последствий подтопления в Чеченской республике
ГРОЗНЫЙ, 10 апр - РИА Новости. Глава МЧС России, председатель правительственной комиссии Александр Куренков прибыл в Чечню, пострадавшую от паводка.
В аэропорту Грозного министра встретили председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник республиканского главка МЧС России Алихан Цакаев.
Джанибек Арсланов и Ахмаду Исмаилов на церемонии награждения - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Двух жителей Дагестана наградили за спасение собак во время подтоплений
7 апреля, 17:12
Куренков, накануне побывавший в Дагестане, посетит наиболее пострадавшие районы Чечни, чтобы оценить обстановку и масштабы последствий стихии на месте.
Как отметили в пресс-службе МЧС России, всего в Чечне из-за сильных ливней было затоплено более 3 тысяч жилых домов, все они уже освобождены от воды. Также восстановлены все газопроводы и объекты энергетики, завершена расчистка дорог.
Накануне правительственная комиссия установила в Дагестане и Чечне режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Ситуацию с паводками в Чечне и Дагестане признали ЧС федерального уровня
Вчера, 19:13
 
РоссияРеспублика ДагестанГрозныйАлександр КуренковМагомед ДаудовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в ДагестанеПроисшествия
 
 
