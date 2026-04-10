В Брюсселе отметили 65-летие полета Гагарина

БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Посольство России в Бельгии и Русский дом в Брюсселе совместно с дипломатическими представительствами стран СНГ провели праздничный вечер, посвящённый 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос, передаёт корреспондент РИА Новости.

В мероприятии приняли участие послы ряда стран Глобального Юга, а также представители бельгийской общественности и российские соотечественники. В рамках вечера гости увидели документальный фильм "Звезда по имени Гагарин", а также презентацию документальных и художественных выставок под общим названием "Притяжение Земли и свобода космоса".

Бельгии "В условиях сложной геополитической обстановки космическое взаимодействие остаётся одним из немногих каналов, где сохраняются диалог, взаимное уважение и стремление к общим целям", - сказал посол России Денис Гончар на открытии мероприятия.

Гончар добавил, что на Международной космической станции (МКС), где сейчас находится экипаж из трёх российских космонавтов, продолжает ежедневно кипеть работа, итогом которой становятся научные результаты, приносящие пользу всем жителям Земли

Он также отметил вклад стран СНГ , которые в советский период активно способствовали достижению этих результатов.

"Освоение глубин Вселенной стало возможным благодаря тому, что на Земле живут тысячи людей, которые уверены: взаимопомощь - единственно правильный путь. Пусть наследие Гагарина вдохновляет нас не только на новые научные прорывы, но и на укрепление международного сотрудничества, взаимопонимания и доверия. Пусть космос и дальше остаётся символом того, что объединяет человечество", - подчеркнул посол.