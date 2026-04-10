В Брюсселе отметили 65-летие полета Гагарина

БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Посольство России в Бельгии и Русский дом в Брюсселе совместно с дипломатическими представительствами стран СНГ провели праздничный вечер, посвящённый 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос, передаёт корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие послы ряда стран Глобального Юга, а также представители бельгийской общественности и российские соотечественники. В рамках вечера гости увидели документальный фильм "Звезда по имени Гагарин", а также презентацию документальных и художественных выставок под общим названием "Притяжение Земли и свобода космоса".
Участники также увидели видеоприветствия от российских космонавтов Юрия Лончакова, Андрея Борисенко, Сергея Рязанского, от белорусского космонавта Ивана Бучи, от киргизского, таджикского и российского космонавта Салижана Шарипова, а также от казахстанского космонавта Айдына Аимбетова. Кроме того, состоялось торжественное открытие бюста Юрия Гагарина на территории Российского центра науки и культуры в Брюсселе.
"В условиях сложной геополитической обстановки космическое взаимодействие остаётся одним из немногих каналов, где сохраняются диалог, взаимное уважение и стремление к общим целям", - сказал посол России в Бельгии Денис Гончар на открытии мероприятия.
Гончар добавил, что на Международной космической станции (МКС), где сейчас находится экипаж из трёх российских космонавтов, продолжает ежедневно кипеть работа, итогом которой становятся научные результаты, приносящие пользу всем жителям Земли.
Он также отметил вклад стран СНГ, которые в советский период активно способствовали достижению этих результатов.
"Освоение глубин Вселенной стало возможным благодаря тому, что на Земле живут тысячи людей, которые уверены: взаимопомощь - единственно правильный путь. Пусть наследие Гагарина вдохновляет нас не только на новые научные прорывы, но и на укрепление международного сотрудничества, взаимопонимания и доверия. Пусть космос и дальше остаётся символом того, что объединяет человечество", - подчеркнул посол.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса.