Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 10.04.2026
В Брюсселе отметили 65-летие полета Гагарина

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКосмонавт Юрий Гагарин
Космонавт Юрий Гагарин. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Космонавт Юрий Гагарин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Посольство России в Бельгии и Русский дом в Брюсселе совместно с дипломатическими представительствами стран СНГ провели праздничный вечер, посвящённый 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос, передаёт корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие послы ряда стран Глобального Юга, а также представители бельгийской общественности и российские соотечественники. В рамках вечера гости увидели документальный фильм "Звезда по имени Гагарин", а также презентацию документальных и художественных выставок под общим названием "Притяжение Земли и свобода космоса".
Участники также увидели видеоприветствия от российских космонавтов Юрия Лончакова, Андрея Борисенко, Сергея Рязанского, от белорусского космонавта Ивана Бучи, от киргизского, таджикского и российского космонавта Салижана Шарипова, а также от казахстанского космонавта Айдына Аимбетова. Кроме того, состоялось торжественное открытие бюста Юрия Гагарина на территории Российского центра науки и культуры в Брюсселе.
"В условиях сложной геополитической обстановки космическое взаимодействие остаётся одним из немногих каналов, где сохраняются диалог, взаимное уважение и стремление к общим целям", - сказал посол России в Бельгии Денис Гончар на открытии мероприятия.
Гончар добавил, что на Международной космической станции (МКС), где сейчас находится экипаж из трёх российских космонавтов, продолжает ежедневно кипеть работа, итогом которой становятся научные результаты, приносящие пользу всем жителям Земли.
Он также отметил вклад стран СНГ, которые в советский период активно способствовали достижению этих результатов.
"Освоение глубин Вселенной стало возможным благодаря тому, что на Земле живут тысячи людей, которые уверены: взаимопомощь - единственно правильный путь. Пусть наследие Гагарина вдохновляет нас не только на новые научные прорывы, но и на укрепление международного сотрудничества, взаимопонимания и доверия. Пусть космос и дальше остаётся символом того, что объединяет человечество", - подчеркнул посол.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. 29 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. РИА Новости выступает информационным партнером Недели космоса-2026.
В миреРоссияЗемляБрюссельЮрий Гагарин (космонавт)Денис ГончарЮрий ЛончаковСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала