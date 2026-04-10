"Авангард" увеличил отрыв в серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл московский ЦСКА во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). В составе "Авангарда" шайбы забросили Эндрю Потуральски (15-я, 45-я минуты) и Константин Окулов (40). У ЦСКА отличились Ник Эберт (44) и Николай Коваленко (50).
10 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
14:54 • Эндрю Потуральски
19:58 • Константин Окулов
19:59 • Константин Окулов
(Джованни Фьоре)
04:06 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
03:11 • Ник Эберт
09:59 • Николай Коваленко
(Никита Нестеров, Дмитрий Бучельников)
Счет в серии до четырех побед - 2-0 в пользу "Авангарда". Третий матч пройдет в Москве в воскресенье.
"Авангард", обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4-1).