"Авангард" увеличил отрыв в серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА - РИА Новости Спорт, 10.04.2026
19:16 10.04.2026 (обновлено: 19:35 10.04.2026)
"Авангард" увеличил отрыв в серии второго раунда плей-офф КХЛ против ЦСКА

"Авангард" обыграл ЦСКА и увеличил отрыв в серии второго раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл московский ЦСКА во втором матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Омске завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2). В составе "Авангарда" шайбы забросили Эндрю Потуральски (15-я, 45-я минуты) и Константин Окулов (40). У ЦСКА отличились Ник Эберт (44) и Николай Коваленко (50).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Авангард
3 : 2
ЦСКА
14:54 • Эндрю Потуральски
(Джозеф Чеккони, Наиль Якупов)
19:58 • Константин Окулов
19:59 • Константин Окулов
(Джованни Фьоре)
04:06 • Эндрю Потуральски
(Константин Окулов, Дамир Шарипзянов)
03:11 • Ник Эберт
(Джереми Рой)
09:59 • Николай Коваленко
(Никита Нестеров, Дмитрий Бучельников)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Счет в серии до четырех побед - 2-0 в пользу "Авангарда". Третий матч пройдет в Москве в воскресенье.
"Авангард", обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4-1).
