В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей
19:35 10.04.2026 (обновлено: 20:31 10.04.2026)
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей

БЕЛГОРОД, 10 апр — РИА Новости. При атаках украинских БПЛА пострадали жители в двух муниципалитетах Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Во время атак со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей", — написал он на платформе MAX.
Так, в Грайвороне двое мужчин пострадали на коммерческом объекте. У одного из них травма грудной клетки, у второго — множественные осколочные ранения ног. Еще двое получили осколочные ранения при атаке на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа. Другому в селе Красный Октябрь Белгородского района осколками повредило лицо, шею, руки и ноги.
Один пострадавший отказался от госпитализации, остальных направили в медучреждения. Один из них находится в тяжелом состоянии.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВячеслав ГладковГрайворонГрайворонский районБелгородский район
 
 
