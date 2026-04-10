В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей

БЕЛГОРОД, 10 апр — РИА Новости. При атаках украинских БПЛА пострадали жители в двух муниципалитетах Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Так, в Грайвороне двое мужчин пострадали на коммерческом объекте. У одного из них травма грудной клетки, у второго — множественные осколочные ранения ног. Еще двое получили осколочные ранения при атаке на автомобиль в селе Головчино Грайворонского округа. Другому в селе Красный Октябрь Белгородского района осколками повредило лицо, шею, руки и ноги.
Один пострадавший отказался от госпитализации, остальных направили в медучреждения. Один из них находится в тяжелом состоянии.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
