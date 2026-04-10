МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ПВО отражает массированную атаку БПЛА на Волгоградскую область, в одном из районов повреждены пять домовладений, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"Сегодня ночью подразделения ПВО министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры на территории Волгоградской области. В Суровикинском районе повреждены пять индивидуальных жилых домовладений. В Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева. Возгораний и пострадавших нет", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.