Зверев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло
Теннис
 
14:08 09.04.2026
Зверев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло

Зверев обыграл Бергса и вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл бельгийца Зизу Бергса в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу третьей ракетки мира. Бергс располагается на 47-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Monte Carlo Masters
09 апреля 2026 • начало в 12:15
Завершен
Зизу Бергс
0 : 22:65:7
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
В четвертьфинале Зверев встретится с бразильцем Жоао Фонсекой, который обыграл итальянца Маттео Берреттини (6:3, 6:2).
