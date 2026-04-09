Зверев вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Монте-Карло

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл бельгийца Зизу Бергса в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6,3 миллиона евро.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу третьей ракетки мира. Бергс располагается на 47-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Продолжительность матча составила 1 час 51 минуту.