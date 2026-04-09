Житель Махачкалы рассказал, как спас детей во время потопа дома

МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Житель Махачкалы Юсуп Магомедов рассказал РИА Новости, как ему удалось вытащить четверых детей и их родителей из уходящего под воду во время потопа дома, окна пришлось вскрывать с помощью болгарки.

В четверг главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли четверых детей во время наводнения, получат премию имени Тиграна Кеосаяна

"Утром 28 марта шел на работу, по пути увидел потоп, наводнение. Решил помочь людям, которые были заблокированы в своем доме. Прям перед их домом было сильное течение, окна и двери были закрыты", - рассказал мужчина.

К этому времени первый этаж почти полностью затопило. С уличной лестницы Магомедов поднялся наверх, через решетки добрался до окна, а там – целая семья. Чтобы спасти "пленников" пришлось срезать с окна решетку с помощью болгарки, которую своевременно ему и Джабраилову передали соседи.

"Они открыли окно, я сказал закрыть, пока я порежу решетки, чтобы их вытащить. Попросил инструмент у Хатиба, который пришел мне на помощь. Я держался за решетку и резал, а он в это время на лестничной площадке на ступеньке стоял и принимал детей, которых я вытаскивал. Действовали сообща и вот так вытащили семью – четверых детей и их родителей", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина работает в сварочном цеху, и его навыки пригодились при спасении людей.