Марочко: ВСУ используют гражданские поезда для своих нужд

ЛУГАНСК, 9 апр - РИА Новости. ВСУ вновь используют для своих целей гражданские поезда, которые им выделили украинские железнодорожники, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинские железнодорожники передали ВФУ часть гражданского подвижного состава во временное использование для нужд украинской армии", - рассказал эксперт.
По его словам, из-за этого не будут курсировать несколько пригородных поездов в Харьковской области, а также между Харьковской и Полтавской областями.
22 июня 2022, 17:18