В бадминтоне переходят на синтетические воланы из-за нехватки перьев
12:10 09.04.2026 (обновлено: 13:15 09.04.2026)
В бадминтоне переходят на синтетические воланы из-за нехватки перьев

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Всемирная федерация бадминтона (BWF) одобрила использование синтетических воланов на отдельных турнирах в связи с нехваткой утиных и гусиных перьев, сообщает Би-би-си.
Традиционные воланы изготавливаются из 16 утиных или гусиных перьев, каждое из которых берется с одного и того же крыла, чтобы обеспечить правильную траекторию полета и вращение. Ведущим производителем воланов является Китай, где производство мяса птицы в последние годы сократилось из-за вспышек птичьего гриппа и возвращения населения к употреблению свинины.
BWF на своем сайте объявила о проведении испытаний синтетических воланов на международных турнирах третьего уровня и на соревнованиях среди юниоров в рамках продолжающегося анализа возможности их использования на элитном уровне.
"В ходе испытаний будет собрана информация о характеристиках продукции, а также отзывы игроков, технических специалистов и организаторов мероприятий", - заявили в BWF.
