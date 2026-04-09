"Ярые русофобы ненавидят все русское": Васильев раскритиковал действия IBU

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Возвращение российских биатлонистов к участию в международных соревнованиях неизбежно, поскольку Международный союз биатлонистов (IBU) не пойдет против позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в этом вопросе, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время рекомендует допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до международных турниров в нейтральном статусе. Ранее IBU неоднократно заявлял РИА Новости, что правила проведения соревнований и устав организации не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.
"Международным союзом биатлонистов сейчас, к сожалению, руководят люди, не совсем дружелюбно, мягко говоря, относящиеся к России. Это ярые русофобы, которые ненавидят все русское. То, что они делают, это обычная попытка показать, что от них что-то зависит. Но это же все равно вопрос времени: если не сегодня, то завтра российский биатлон будет возвращен на международную арену. Это неизбежный факт", - сказал Васильев.
"Неужели они будут бороться с Международным олимпийским комитетом, который уже высказал свою позицию? (Глава МОК) Кирсти Ковентри ведь сказала, что спортсменов всех стран надо возвращать на международный уровень. Конечно, IBU не будет с этим спорить, потому что он в значительной степени зависит от МОК. И рано или поздно им придется отвечать за свои действия", - добавил собеседник агентства.
Министр спорта Михаил Дегтярев 14 марта сообщил, что слушания по иску СБР в CAS должны пройти во второй половине апреля.