Рейтинг@Mail.ru
"Ярые русофобы ненавидят все русское": Васильев раскритиковал действия IBU - РИА Новости Спорт, 09.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
17:08 09.04.2026 (обновлено: 17:11 09.04.2026)
"Ярые русофобы ненавидят все русское": Васильев раскритиковал действия IBU

Васильев: возвращение российских биатлонистов на международную арену неизбежно

© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев
© Фото : Федерация биатлона Санкт-Петербурга
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Возвращение российских биатлонистов к участию в международных соревнованиях неизбежно, поскольку Международный союз биатлонистов (IBU) не пойдет против позиции Международного олимпийского комитета (МОК) в этом вопросе, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) в настоящее время рекомендует допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами до международных турниров в нейтральном статусе. Ранее IBU неоднократно заявлял РИА Новости, что правила проведения соревнований и устав организации не предусматривают возможности участия спортсменов в нейтральном статусе.
"Международным союзом биатлонистов сейчас, к сожалению, руководят люди, не совсем дружелюбно, мягко говоря, относящиеся к России. Это ярые русофобы, которые ненавидят все русское. То, что они делают, это обычная попытка показать, что от них что-то зависит. Но это же все равно вопрос времени: если не сегодня, то завтра российский биатлон будет возвращен на международную арену. Это неизбежный факт", - сказал Васильев.
"Неужели они будут бороться с Международным олимпийским комитетом, который уже высказал свою позицию? (Глава МОК) Кирсти Ковентри ведь сказала, что спортсменов всех стран надо возвращать на международный уровень. Конечно, IBU не будет с этим спорить, потому что он в значительной степени зависит от МОК. И рано или поздно им придется отвечать за свои действия", - добавил собеседник агентства.
Министр спорта Михаил Дегтярев 14 марта сообщил, что слушания по иску СБР в CAS должны пройти во второй половине апреля.
БиатлонСпортРоссияМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Союз биатлонистов России (СБР)Спортивный арбитражный суд (CAS)Кубок мира по биатлону
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала