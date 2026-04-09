Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали слова Вэнса о вмешательстве Украины в выборы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 09.04.2026
В Совфеде прокомментировали слова Вэнса о вмешательстве Украины в выборы

Перминова: слова Вэнса подтвердили, что Киев уверовал в свою безнаказанность

© REUTERS / Jonathan Ernst — Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает в институте МСС в Будапеште
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает в институте МСС в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о вмешательстве Киева в выборы в Венгрии и Соединенных Штатах подтверждают, что украинские власти уверовали в свою безнаказанность и право диктовать свою волю другим странам, заявила первый замглавы международного комитета Совфеда Елена Перминова.
Вэнс в ходе визита в Будапешт заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на выборы в Штатах и Венгрии.
"Это не просто громкое заявление, а официальное подтверждение того, о чем Россия говорила давно: киевский режим окончательно уверовал в свою безнаказанность и решил, что может диктовать волю суверенным государствам, вмешиваясь в их внутренние политические процессы", - написала Перминова на платформе Max.
Сенатор подчеркнула, что киевский режим тратит ресурсы на сомнительные политические авантюры за рубежом, вместо того чтобы заниматься катастрофическим положением дел на Украине. При этом, по ее словам, украинские власти пытаются манипулировать теми, от кого сами полностью зависят.
Перминова также отметила, что попытки Владимира Зеленского критиковать американское руководство за контакты с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном нелепы и демонстрируют страх украинского руководства перед лицом правды.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
В миреВенгрияСШАКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала