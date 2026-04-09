В Совфеде прокомментировали слова Вэнса о вмешательстве Украины в выборы

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о вмешательстве Киева в выборы в Венгрии и Соединенных Штатах подтверждают, что украинские власти уверовали в свою безнаказанность и право диктовать свою волю другим странам, заявила первый замглавы международного комитета Совфеда Елена Перминова.