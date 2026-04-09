МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о вмешательстве Киева в выборы в Венгрии и Соединенных Штатах подтверждают, что украинские власти уверовали в свою безнаказанность и право диктовать свою волю другим странам, заявила первый замглавы международного комитета Совфеда Елена Перминова.
Вэнс в ходе визита в Будапешт заявил, что Вашингтону известно о попытках украинских спецслужб оказать влияние на выборы в Штатах и Венгрии.
"Это не просто громкое заявление, а официальное подтверждение того, о чем Россия говорила давно: киевский режим окончательно уверовал в свою безнаказанность и решил, что может диктовать волю суверенным государствам, вмешиваясь в их внутренние политические процессы", - написала Перминова на платформе Max.
Сенатор подчеркнула, что киевский режим тратит ресурсы на сомнительные политические авантюры за рубежом, вместо того чтобы заниматься катастрофическим положением дел на Украине. При этом, по ее словам, украинские власти пытаются манипулировать теми, от кого сами полностью зависят.
Перминова также отметила, что попытки Владимира Зеленского критиковать американское руководство за контакты с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном нелепы и демонстрируют страх украинского руководства перед лицом правды.